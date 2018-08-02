Парубий подписал закон о предоставлении 1,4 млрд гривен на зарплаты шахтерам

Документ безотлагательно направлен на подпись Порошенко

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 2 августа подписал законопроект №8362, которым предусматривается направление 1,4 млрд гривен на выплату долгов шахтерам. Об этом он написал в своем Twitter.

Парубий подчеркнул, что документ безотлагательно направлен на подпись президенту Петру Порошенко.

"Подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли №8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись президенту Петру Порошенко", - отметил глава парламента.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, парламент поддержал за основу и в целом законопроект №8362, за документ проголосовал 261 депутат ВР.

При этом один из авторов документа, нардеп Михаил Бондарь сообщил, что сначала предлагалось увеличить на 2,8 млрд гривен дотацию для шахтеров, но из-за дефицита бюджета цифра была изменена на 1,4 млрд гривен.

Таким образом, расходы госбюджета на 2018 год по бюджетной программе "Осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования государственного сектора угольной промышленности" увеличены на 1,4 млрд гривен.

В начале июля министр энергетики Игорь Насалик заявил, что вопрос задолженности по заработной плате в угольной отрасли является частично решенным.