Парубій підписав закон про допуск іноземних військ на навчання в Україні

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Законопроект направлено на підпис президенту

Спікер парламенту Андрій Парубій підписав законопроект №10067 про допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку проекту на сайті Верховної ради.

Парубій спрогнозував, що закон буде невідкладно підписано президентом України.

"Перший закон, який був невідкладний – це закон про допуск іноземним військам на території України для спільних міжнародних навчань. Я хочу нагадати, що тільки Верховна рада може ухвалювати таке рішення. Усі навчання, які проходять українські військові спільно з нашими колегами зі США та Канади", - повідомив розповів Парубій в ефірі телеканалу "Рада".

За його словами, міжнародні навчання могли опинитись під загрозою.

"Це рішення надзвичайно важливе. Сьогодні хочу його підписати і переконую, що його невідкладно підпише і президент", - додав він

Законопроектом пропонується схвалити рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі : в українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2019", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2019", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2019", багатонаціональному навчанні "Кленова Арка - 2019" та українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2019".

Документом визначено, що на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. грн.

Нагадаємо, 20 лютого президент Петро Порошенко вніс у Раду законопроект №10067 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2019 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

Рада ухвалила законопроект №10067 про навчання в Україні у 2019 році 26 лютого.