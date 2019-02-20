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Порошенко вніс у Раду закон про допуск іноземних військових на навчання в Україні

Новини » Політика    20.02.2019 - 16:40
Порошенко вніс у Раду закон про допуск іноземних військових на навчання в Україні
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада зареєструвала законопроект №10067

Верховна рада зареєструвала законопроект №10067 про схвалення рішення президента Петра Порошенка про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

Метою проекту є врегулювання питання про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

Законопроект "Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі в багатонаціональних навчаннях" розроблено для забезпечення постійного підтримання обороноздатності держави, боєздатності ЗСУ, інших військових формувань.

Зазначимо, що на фінансування видатків, пов'язаних з підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час російської агресії в Збройних силах України створений потужний оперативний резерв військових, які вже мали досвід у зоні бойових дій.

Додамо, в районі проведення операції Об'єднаних сил пройшла тренування підрозділів реактивної артилерії з реактивною системою залпового вогню "Ураган" на озброєнні.

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