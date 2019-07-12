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Парубій закрив останнє засідання 10-ї сесії Ради

Новини » Політика    12.07.2019 - 13:29
Парубій закрив останнє засідання 10-ї сесії Ради
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Десята сесія парламенту восьмого скликання завершиться 19 липня

У п'ятницю, 12 липня 2019 року, відбулося останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної ради України. Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про закриття десятої сесії парламенту 19 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Після закриття засідання у залі прозвучав державний гімн.

"Наступного тижня з 15 по 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях. Десята сесія ВРУ восьмого скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року. А останнє пленарне засідання я оголошую закритим", - заявив Парубій.

Нагадаємо, перед закриттям Парубій заявив, що Верховна рада восьмого скликання прийняла майже 3 тисячі законодавчих актів. За його словами, майже тисячу законів і кодексів парламент прийняв у цілому.

Як писало РБК-Україна, раніше Рада розблокувала підписання нового виборчого кодексу для спікера парламенту Парубія і президента України Володимира Зеленського. При цьому представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту Верховної ради.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійВерховна Рада
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