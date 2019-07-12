Парубій відповів на звинувачення у порушеннях під час прийняття виборчого кодексу

Новий виборчий кодекс за відкритими списками було прийнято одним єдиним голосування без порушення закону "Про регламент Верховної ради". Про це заявив голова ВР Андрій Парубій під час останнього засідання парламенту восьмого скликання 12 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, спікер Ради пояснив, що кілька разів відбувалось лише голосування за рішення повернутись до голосування за підтримані поправки.

"Ми поверталися до голосування правок. Згідно регламенту, ми маємо право. А виборчий кодекс був проголосований одним голосуванням", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий кодекс був прийнятий з порушенням регламенту Верховної ради. "Коли кодекс приймають з 18 разу... Чи буде він підписаний? Безперечно, він буде проаналізований, тому що ми вже зараз бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей", - зазначив представник Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій перервав доповідача по виборчому кодексу в той час, коли він зачитував з трибуни поправки перед їх повторним голосуванням. Підкреслимо, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко зазначила, що в стенограмі виступу з трибуни повинні бути зафіксовані всі поправки, за які голосуватимуть депутати.

Однак через деякий час спікер парламенту перервав доповідача по кодексу. Глава ВР пояснив, що поправок на переголосування занадто багато для того, щоб їх всі зачитати з трибуни. За його словами, всі поправки все одно роздані депутатам.