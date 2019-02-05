Парубій відкрив перше пленарне засідання десятої сесії Ради

У залі зареєструвалися 356 народних депутатів

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий открыл первое пленарное заседание десятой сессии парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В зале зарегистрировались 356 народных депутатов.

"Девятую сессию Верховной рады Украины объявляю открытой… В заседании Верховной рады Украины принимает участие премьер-министр Украины и члены правительства", - сказал глава ВР.

Отметим, эта сессия должна продлиться до 19 июля.

Напомним, 18 января прошло последнее пленарное заседание девятой сессии парламента. Спикер ВР Андрей Парубий объявил о закрытии девятой сессии парламента 25 января.

Как писало РБК-Украина, Парубий подчеркивал, что для украинского парламента 2018 год был сложным в связи с множеством вызовов и прогнозов о проведении досрочных выборов. По его словам, в 2018-м распространялись прогнозы о роспуске парламента и досрочных выборах.

Добавим, в течение девятой сессии Верховная рада приняла 140 положительных решений. В частности, 75 законов были приняты в целом, а в первом чтении - 20 законопроектов, также нардепы приняли 45 постановлений Верховной рады.