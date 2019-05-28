Парубій оголосив про вихід Каплина з БПП

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Сергія Капліна з фракції "Блок Петра Порошенко". Про це він повідомив перед закриттям ранкового пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Сергія Капліна з фракції "Блок Петра Порошенко". Про це він повідомив перед закриттям ранкового пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

"Відповідно до частини 3 статті 160 закону про Регламент Верховної ради України, повідомляю про вихід зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" Сергія Капліна", - оголосив глава ВР.

Нагадаємо, в липні 2018 року нардеп Вадим Кривохатько вийшов з парламентської фракції БПП. Відзначимо, Кривохатько є членом комітету Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня чинний на той момент президент Петро Порошенко анонсував переформатування своєї політичної партії до парламентських виборів.

Додамо також, минулої п'ятниці, 24 травня, офіційно стартувала парламентська виборча кампанія. У цей день Петро Порошенко анонсував великий з'їзд "БПП-Солідарність", який відбудеться 31 травня. Уже відомо, що в партії відбудеться серйозне оновлення, починаючи від зміни назви до набору в політсилу нових осіб.