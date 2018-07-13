Кривохатько вийшов із БПП
Парубій оголосив про вихід Кривохатька із БПП
Нардеп Вадим Кривохатько вийшов із парламентьской фракції БПП. Про це сьогодні у ході засідання парламенту з трибуни повідомив спікер Верховної ради України Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.
"Я пообіцяв народному депутату, що зачитаю його заяву відповідно частини 3 статті 160 закону про Регламент Верховної ради України. Повідомляю про вихід зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" Кривохатька. Я обіцяв це, і я повідомив", - зазначив голова парламенту.
Зазначимо, Кривохатько є членом комітету Верховної ради України з питань запобігання і протидії корупції.
Нагадаємо, сьогодні Парубій закрив восьму сесію Ради.