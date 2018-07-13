Кривохатько вийшов із БПП

Парубій оголосив про вихід Кривохатька із БПП

Нардеп Вадим Кривохатько вийшов із парламентьской фракції БПП. Про це сьогодні у ході засідання парламенту з трибуни повідомив спікер Верховної ради України Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я пообіцяв народному депутату, що зачитаю його заяву відповідно частини 3 статті 160 закону про Регламент Верховної ради України. Повідомляю про вихід зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" Кривохатька. Я обіцяв це, і я повідомив", - зазначив голова парламенту.

Зазначимо, Кривохатько є членом комітету Верховної ради України з питань запобігання і протидії корупції.

Нагадаємо, сьогодні Парубій закрив восьму сесію Ради.