Парубий объявил о выходе Каплина из БПП

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Сергея Каплина из фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом он сообщил перед закрытием утреннего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

"Согласно части 3 статьи 160 закона о Регламенте Верховной рады Украины, сообщаю о выходе из состава фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина", - объявил глава ВР.

Напомним, в июле 2018 года нардеп Вадим Кривохатько вышел из парламентской фракции БПП. Отметим, Кривохатько является членом комитета Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля действующий на тот момент президент Петр Порошенко анонсировал переформатирование своей политической партии к парламентским выборам.

Добавим также, в прошлую пятницу, 24 мая, официально стартовала парламентская избирательная кампания. В этот день Петр Порошенко анонсировал большой съезд "БПП-Солидарность", который состоится 31 мая. Уже известно, что в партии произойдет серьезное обновление, начиная от смены названия до набора в политсилу новых лиц.