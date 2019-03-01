Парубій пояснив, чому Рада не створила нову ТСК для розслідування розкрадань в ОПК

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер ВР підкреслив, що створення нової ТСК могло зайняти багато часу

Спікер Верховної ради Андрій Парубій пояснив, чому нардепи вирішили не створювати нову Тимчасову слідчу комісію для розслідування розкрадань у державному концерні "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради.

За словами глави парламенту, нардепи дискутували, чи створювати нову ТСК чи доручити вже існуючій розслідувати оприлюднені факти.

"Оскільки ще минулого року Верховною радою була створена ТСК на ту ж тематику про розслідування зловживань у секторі оборони, то фактично більшість депутатів зійшлася на тому, що необхідно цій комісії, яка вже напрацьована, яка створювалася з усіх представників фракцій, доручити невідкладно вивчити ті факти, які були озвучені в ЗМІ, невідкладно доповісти інформацію перед Верховною радою", - заявив Парубій.

Він підкреслив, що формування нової ТСК - дуже довга процедура. Так, від моменту ініціативи має пройти п’ять днів, поки фракції подадуть своїх представників до складу комісії, і тільки після цього постанова про створення нової ТСК може бути зареєстрована.

Спікер ВР пояснив, що створення нової ТСК могло би зайняти багато часу, а рішення повинно бути невідкладним.

"Вважаю, що доручення на ту ж тематику існуючій комісії було оптимальним рішенням для того, щоб не затягувати процес, щоб чимшвидше суспільство могло почути - мають щось під собою ці звинувачувальні факти чи не мають. А якщо мають, то чиновники, які причетні до будь-яких зловживань, мають бути жорстоко покарані", - підсумував глава парламенту.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №10104 "Про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації про зловживання у державному концерні "Укроборонпром" і причетності до цього посадових осіб". Відповідно до постанови, повноваження ТСК ВР для проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання у ЗСУ та підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік поширюються на будь-які правопорушення в оборонній сфері, в тому числі у 2018-2019 роках.

Як писало РБК-Україна, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що на наступному тижні планує пред'явити підозри "всім винним" у розкраданні в оборонній сфері.

Додамо, програма "Наші гроші" провела розслідування, в якому йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері.