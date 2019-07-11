Парубій не дав зачитати під стенограму всі поправки до виборчого кодексу

Голова Верховної ради Андрій Парубій перервав доповідача з виборчого кодексу у той час, коли він зачитував з трибуни поправки перед їх повторним голосуванням, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, голова робочої групи з виборчого кодексу Олександр Черненко почав зачитувати з трибуни всі номери рекомендованих комітетом поправок перед їх переголосування пакетом. Після цього зачитування поправок продовжив член робочої групи Владислав Голуб.

У свою чергу перший заступник голови ВР Ірина Геращенко наголосила, що в стенограмі виступу з трибуни мають бути зафіксовані всі поправки, за які голосуватимуть депутати.

"Будь ласка, пан Голуб, під стенограму ви зараз продовжуєте читати з тієї поправки, на якій зупинився пан Олександр, для того, щоб ми врахували це під час підсумкового голосування", - заявляла Геращенко.

Але через деякий час голова ВР перервав доповідача з кодексу. Спікер пояснив, що поправок до переголосування занадто багато для того, щоб їх усі зачитати з трибуни. З його слів, всі поправки все одно роздані депутатам.

"Хвилинку, я порадився з юристами... У всіх є роздані номери. Адже ми їх можемо читати ще 20 хвилин. Тому всі роздані (правки, - ред.), і я оголошую голосувати ті номери правок, які роздані. Ще я попрошу Черненка доповісти про перехідні положення п'ять хвилин, і ми переходимо до голосування", - заявив Парубій.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №3112-1 "Проект Виборчого кодексу України". За документ проголосували 226 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, нардепи завершили розгляд усіх правок до другого читання виборчого кодексу.