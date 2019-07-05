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Парубій дав прогноз на голосування за Виборчий кодекс


Кожного депутата будуть запрошувати окремо

Голова Верховної ради Андрій Парубій прогнозує, що за Виборчий кодекс за відкритими списками проголосують 240 народних депутатів. Про це він сказав під підсумкової прес-конференції передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кожного депутата будуть прозвонювати і особисто запрошувати на голосування за Виборчий кодекс.

"Попередній мій розрахунок - 240 голосів", - заявив Парубій.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України вже розглянула майже 80% поправок до нового Виборчого кодексу з відкритими списками. Так, нардепи розглянули 3640 поправок. Усього ж у до проекту Виборчого кодексу подано 4568 поправок до другого читання.

Підкреслимо, фінальне голосування за Виборчий кодекс з відкритими списками має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер 11 липня.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної ради відбудуться 21 липня за старим законом про вибори народних депутатів України.

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