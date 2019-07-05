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Парубий дал прогноз на голосование за Избирательный кодекс


Каждого депутата будут приглашать отдельно

Глава Верховной рады Андрей Парубий прогнозирует, что за Избирательный кодекс по открытым спискам проголосуют 240 народных депутатов. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, каждого депутата будут прозванивать и лично приглашать на голосование за Избирательный кодекс.

"Предыдущий мой расчет - 240 голосов", - заявил Парубий.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины рассмотрела почти 80% поправок в новый Избирательного кодекса с открытыми списками. Так, нардепы рассмотрели 3640 поправок. Всего же в проект Избирательного кодекса подано 4568 поправок ко второму чтению.

Подчеркнем, финальное голосование за Избирательный кодекс с открытыми списками должен состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг 11 июля.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля по старому закону о выборах народных депутатов Украины.

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