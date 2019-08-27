Парубій анонсував швидке підписання виборчого кодексу

Спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що невдовзі підпише виборчий кодекс. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич підписав виборчий кодекс.

"Під час брифінгу голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич підписав виборчий кодекс і передав мені. Це означає що протягом години-двох мною буде підписаний виборчий кодекс. Я про це повідомлю через прес-службу Верховної ради. Зараз відкриті всі шляхи для підписання. Я дуже розраховую, що президент України його підпише", - заявив Парубій.

Нагадаємо, 15 липня Парубій заявив, що підпише виборчий кодекс протягом 10 днів з дати його прийняття. При цьому Верховна рада схвалила прийняття документа ще 11 липня.

"10 днів надається голові Верховної ради. У свій строк він буде підписаний, я жодного разу не порушував строк. Згідно з Конституцією, надається 15 днів, коли президент може внести свої пропозиції та зауваження або підписати. Я сподіваюся, що він протягом 15 днів, відведених йому законом підпише виборчий кодекс", - запевняв глава ВР.

Як писало РБК-Україна, Парубій заявив, що новий виборчий кодекс за відкритими списками був прийнятий одним єдиним голосуванням без порушення закону "Про регламент Верховної ради".

При цьому представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук підкреслював, що новий кодекс був прийнятий з порушенням регламенту ВР. "Коли кодекс приймають з 18 раз... чи буде він підписаний? Безперечно, він буде проаналізований, тому що ми вже зараз бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей", - сказав він.