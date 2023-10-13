За пару часов дрон ВСУ уничтожил два десятка оккупантов на Донбассе (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на фронте. Так, сразу 20 российских военных "заминусовали" ВСУ с дрона за пару часов в Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Удачная охота. За пару часов пилоты ночного дрона "Закатка" роты "Рарог" уничтожили более 20 оккупантов на Донбассе", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте и потери РФ

В последние дни серьезно обострилась ситуация в районе Авдеевки, где по данным на 13 октября ВСУ отбили 20 атак врага за сутки.

При этом по словам спикера Таврического направления Александра Штупуна, уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе - более 750 человек за сутки общих потерь врага.

Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российские бронемашины и 15 танков.