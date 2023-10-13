ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За пару часов дрон ВСУ уничтожил два десятка оккупантов на Донбассе (видео)

Украина, Пятница 13 октября 2023 14:05
UA EN RU
За пару часов дрон ВСУ уничтожил два десятка оккупантов на Донбассе (видео) Фото: за пару часов дрон ВСУ уничтожил 20 оккупантов на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на фронте. Так, сразу 20 российских военных "заминусовали" ВСУ с дрона за пару часов в Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Удачная охота. За пару часов пилоты ночного дрона "Закатка" роты "Рарог" уничтожили более 20 оккупантов на Донбассе", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте и потери РФ

В последние дни серьезно обострилась ситуация в районе Авдеевки, где по данным на 13 октября ВСУ отбили 20 атак врага за сутки.

При этом по словам спикера Таврического направления Александра Штупуна, уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе - более 750 человек за сутки общих потерь врага.

Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российские бронемашины и 15 танков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс дрони Вооруженные силы Украины
NEWS
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину