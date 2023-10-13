ВСУ отбили более 20 атак в районе Авдеевки и штурмуют оккупантов под Бахмутом

Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских захватчиков в районе Авдеевки. ВСУ также продолжают штурмы на Запорожье и под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева во время телемарафона.

"На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Однако безуспешно. Наши защитники за прошедшие сутки успешно отбили более 20 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области", - отметил Ковалев.

По словам спикера, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

"На Бахмутском направлении наши защитники продолжают штурмовые действия южнее города Бахмут Донецкой области. Наносят врагу потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах", - объяснил он.

Наступление РФ на Авдеевку

С начала недели российская армия активизировала наступление на Авдеевку Донецкой области. Также оккупанты усиленно обстреливают город и соседние населенные пункты.

Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город. По мнению украинских военных, оккупанты пытаются захватить Авдеевку, чтобы подать это как "победу".

Зачем враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.