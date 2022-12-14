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В Ростовской области РФ неизвестные взорвали железнодорожные пути

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Ростовская область, Среда 14 декабря 2022 20:45
В Ростовской области РФ неизвестные взорвали железнодорожные пути Фото: в Ростовской области неизвестные взорвали железнодорожные пути (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

"Неизвестные партизаны" в Ростовской области взорвали железнодорожные пути, по которым шли эшелоны военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Как пишет The Insider, о подрыве железной дороги заявили в легионе "Свобода России". В легионе рассказали, что этим участком железной дороги россияне перекидывали военную технику на войну в Украину. Легион не взял на себя ответственность за подрыв, но отметил, что за ним стоят "неизвестные партизаны".

В то же время, по данным The Insider, подобное сообщение о подрыве железной дороги в одном из соседних с Украиной регионе России накануне опубликовал другой Telegram-канал - Боевой организации анархо-коммунистов (БОАК). В каком регионе произошло событие, тогда не уточняли.

Добавим, легион "Свобода России" в своем Telegram-канале также рассказал, что 11 декабря усилиями "партизан" был вызван очередной сбой в работе "Транссиб" из-за повреждения трансформатора высокого напряжения в районе Сорокино в Красноярском крае. На вечер 11.12.22 железнодорожная линия на этом участке до сих пор была обесточена.

"Предварительно ущерб составляет более 6 млн деревянных рублей", - добавили в легионе.

Напомним, в Луганской области партизаны замедлили процесс своевременной доставки грузов для оккупантов на передовую. Они подожгли важное оборудование без которого доставка грузов растянется на две-три недели.

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