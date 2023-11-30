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Партизаны уничтожили российскую ПВО в районе Скадовска

Фото: партизаны уничтожили российскую ПВО в районе Скадовска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны уничтожили установку противовоздушной обороны во временно оккупированном Скадовском районе Херсонской области. Также ликвидированы двое россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

Так, агенты сообщают, что сегодня утром удалось уничтожить позицию ПВО ВС РФ, которая находилась в Скадовском районе Херсонской области вдоль Краснознаменского канала".

В частности, известно об уничтожении как минимум одного ЗРК и 2 оккупантов.

Удары по россиянам в Херсонской области

Украинские военные 28 ноября ударили по зданию с россиянами в захваченном селе Юбилейное в Херсонской области во время вражеского совещания. Там также были ликвидированы высокопоставленные чиновники армии РФ.

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ХерсонПВО