Партизани знищили російську ППО в районі Скадовська

Партизани знищили розрахунок протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області. Також ліквідовано двох росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
Так, агенти повідомляють, що сьогодні вранці вдалося знищити позицію ППО ЗС РФ, яка знаходилася в Скадовському районі Херсонської області вздовж Червонознам'янського каналу.
Зокрема, відомо про знищення як мінімум одного ЗРК та 2 окупантів.
Українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у захопленому селі Ювілейне на Херсонщині під час ворожої наради. Там також було ліквідовано високопосадовців армії РФ.
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