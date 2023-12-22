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Партизаны зафиксировали переброску вражеских САУ в Крым, назвали вероятное направление

Пятница 22 декабря 2023 11:25
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Партизаны зафиксировали переброску вражеских САУ в Крым, назвали вероятное направление Фото: партизаны зафиксировали переброску вражеских САУ в Крым, назвали вероятное направление (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Партизаны зафиксировали перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" на железной дороге в Евпатории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "АТЭШ".

Отмечается, что всего было зафиксировано полтора десятка установок.

Координаты: 45.214129, 33.368068.

Партизаны зафиксировали переброску вражеских САУ в Крым, назвали вероятное направление

Фото: Евпатория, 45.214129, 33.368068 (google maps)

Вероятно, техника направляется на левый берег Херсонской области, где Россия ведет активное наступление на позиции украинских сил. Наши агенты по всему Крыму и Херсонской области будут продолжать фиксировать этот эшелон. Вся информация будет передана СОУ. Ожидаем прожарки", - добавляет "АТЕШ".

Фото: партизаны зафиксировали опрокидывание вражеских САУ в Крыму, назвали вероятное направление (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму сейчас все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Наши защитники провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли. В частности нашим воинам помогают и партизаны, которые действуют на временно оккупированной территории.

К примеру, недавно подполье провело разведку в населенном пункте Азовское временно оккупированного Крыма, где обнаружило военную технику врага на железнодорожной станции. А в поселке Гвардейское Симферопольского района зафиксировано около 30 цистерн с горючим, что свидетельствует о возможной подготовке врага к масштабным военным операциям.

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