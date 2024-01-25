Партизаны разведали территорию корпорации по производству ракет под Москвой (фото)

Партизаны разведали территорию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области (Россия). Это одно из самых крупных предприятий российского оборонппрома, занимающееся производством ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты провели внешнюю разведку центрального офиса одного из крупнейшего российского оборонного предприятия - территорию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (Королев, Московская область)", - говорится в сообщении.

Как уточняют партизаны, эта корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов.

"Среди их продукции есть ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа "Бастион", "Яхонт", "Рубеж" и др.", - перечислили в "Атеш".

"Атеш" удалось вычислить производственные цеха, амбары с реагентами и техникой.

"Также мы наверняка знаем расположение административного корпуса со всей документацией", - добавили они.

Вылазки партизан на ракетные заводы в РФ

Это не первая вылазка партизан "Атеш" на заводы, связанные с производством ракет в России. Так, ранее партизаны проникли в главный центр предупреждения о ракетном нападении в Московской области. Кроме того, они зафиксировали на Мичуринском заводе авиационной и ракетной техники в Тамбовской области склады с готовым оборудованием и даже разведали новый ракетный завод, расположенный в Москве, в спальном районе Некрасовка, в индустриальном парке "Руднево".

Производство ракет Россией

Согласно анализу спутниковых снимков, Россия активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах. Речь идет о предприятиях, работающих с авиацией, дронами и управляемыми боеприпасами.

Например, в октябре 2023 года оккупантам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Также в России не прекращается модернизация ракет Х-22.