Партизаны помешали РФ в наступлении на Запорожскую область: детали операции

Отмечается, что переданная информация касалась растаскивания 147-го инженерно-саперного полка ВС РФ.

Полученные данные были оперативно переданы Силам обороны Украины для соответствующего реагирования.

Партизаны подчеркнули, что это существенно помешает оккупантам в реализации их планов на южном и восточном фронтах.

Также в "АТЕШ" сообщили, что 147-й инженерно-саперный полк был сформирован накануне полномасштабного вторжения России в Бурятию. Подразделение почти полностью оснащено новейшими образцами военной и инженерной техники, включая механизированные мосты и системы разминирования.

Партизаны добавили, что все больше российских военных приобщаются к их движению, осознавая разрушительные последствия войны и стремясь к лучшему будущему как для Украины, так и для России.

Напомним, что участники движения "АТЕШ" недавно обнародовали данные об укреплениях и блиндажах оккупантов вблизи Крыма.

Также недавно партизаны успешно разведали важный узел связи российских военных во Владивостоке. Координаты этого военного объекта россиян были переданы Вооруженным силам Украины.