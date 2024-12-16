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Ожидают прорыва ВСУ. Партизаны показали укрепления и блиндажи оккупантов возле Крыма

Понедельник 16 декабря 2024 07:53
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Ожидают прорыва ВСУ. Партизаны показали укрепления и блиндажи оккупантов возле Крыма Фото: российские военные в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На административной границе Херсонской области и временно подконтрольного российским оккупантам Крыма захватчики обустроили многочисленные фортификационные сооружения. Агрессор так готовится встречать Силы обороны Украины в случае их прорыва на полуостров с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что представители подполья провели детальную разведку фортификаций и укреплений вблизи оккупированного Красноперекопска.

Ожидают прорыва ВСУ. Партизаны показали укрепления и блиндажи оккупантов возле Крыма

"От города вдоль канала, буквально через каждые 15 метров, рашисты разместили огромное количество блиндажей, наблюдательных пунктов и запаслись дровами в ожидании прорыва ВСУ", - рассказали в движении.

Партизаны добавили, что подробная карта с обозначенными местами размещения личного состава, техники, вооружений и каждого укрепления противника уже была передана украинским защитникам.

"Удар, как всегда, будет нанесен оттуда, откуда никто не ожидает", - пишут в "АТЕШ".

Также было обнародовано фото укреплений российских захватчиков, обустроенных возле Красноперекопска.

Напомним, недавно сообщалось, что агенты партизанского движения "АТЕШ" разведали базу РЛС (радиолокационную станцию) российских оккупантов в Крыму. Она расположена в поселке Уютное под Евпаторией. Отметим, что по этому объекту Силы обороны Украины уже наносили удар.

Перед этим партизаны обнаружили радиолокационную станцию "Противник-ГЕ", которая расположена на юго-запад от аэродрома оккупированного Джанкоя.

В конце ноября украинские подпольщики разведали базу российских захватчиков на мысе "Фиолент", где расположены системы ПВО оккупантов.

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