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Усиливают оборону. Партизаны в Крыму зафиксировали колонну оккупантов со спецтехникой (фото)

Крым, Понедельник 06 ноября 2023 20:54
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Усиливают оборону. Партизаны в Крыму зафиксировали колонну оккупантов со спецтехникой (фото) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Партизаны в Крыму зафиксировали движение колонны со спецтехникой в районе Джанкоя. Она нужна для усиления обороны региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".

"Наши агенты обнаружили переброску специальной техники в районе села Победное Джанкойского района в количестве 8 машин", - говорится в сообщении.

Фото: Колонна (t.me/atesh_ru)

Отмечается, что оккупанты перевозили краны, которые, вероятнее всего, будут использоваться для подготовки оборонительных сооружений. Партизаны пишут, что судя по всему, оккупанты усиливают свои позиции в Крыму, укрепляясь с помощью фортификационных сооружений.

"Это может быть связано с их опасениями относительно прорыва Силами обороны Украины на левом берегу Херсона", - добавили в "АТЕШ".

Партизаны следят за россиянами в Крыму

Ранее сообщалось, что партизаны обнаружили большое место дислокации оккупантов в районе Джанкоя. Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.

Также сообщалось, что на аэродроме Кировское замечены самолеты, вертолеты и российские беспилотники.

Отдельно партизаны в Крыму зафиксировали перемещение устаревшей военной техники российских захватчиков. Оккупанты стягивают ее со складов на фронт.

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