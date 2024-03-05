Партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму

Ситуация в Крыму

Сегодня стало известно, что в Крыму украинские дроны поразили российский корабль "Сергей Котов". Это спецоперация с участием ГУР.

Напомним, что этой ночью в районе временно оккупированной Керчи были слышны взрывы. В сети сообщали, что в результате атаки дронов мог быть утоплен российский корабль "Сергей Котов". Впоследствии это начали подтверждать и сами пророссийские СМИ.

Сообщалось, что корабль пошел ко дну и есть жертвы среди экипажа. В общей сложности после полуночи очевидцы в Керчи насчитали пять мощных взрывов.

Стоит отметить, что российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.