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Взрывы в Керчи: в сети пишут, что дронами потоплен российский корабль "Сергей Котов"

Вторник 05 марта 2024 07:37
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Взрывы в Керчи: в сети пишут, что дронами потоплен российский корабль "Сергей Котов" Фото: Корабль "Сергей Котов" мог быть уничтожен в районе Керчи (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В районе временно оккупированной Керчи сегодня ночью, 5 марта, были слышны взрывы. Сообщается, что в результате атаки дронов мог быть потоплен российский корабль "Сергей Котов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

"Как сообщает наш источник, в море потоплен патрульный корабль "Сергей Котов". Информация нуждается в подтверждении", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате удара на корабле есть жертвы среди экипажа. Всего после полуночи очевидцы в Керчи насчитали пять мощных взрывов.

Что известно о корабле "Сергей Котов"

"Сергей Котов" – это третий серийный патрульный корабль проекта 22160. Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. Ходовые испытания "Сергея Котова" начались в конце октября 2021 года, и только 30 июля 2022 года корабль пополнил состав Черноморского флота РФ.

Корабль вооружен 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, многоканальным зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", ЗРК ближнего действия 3М-47 "Гибка", двумя малогабаритными противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65 и пр. Фрегат также может нести вертолет Ка-27ПС.

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