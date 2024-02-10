Партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков в Крыму

Станция обнаруживает воздушные цели и передает информацию на противовоздушную оборону, которая прикрывает аэродром. Координаты расположения станции: 45.6934554, 34.3966575.

Партизаны "АТЕШ" отмечают, что ранее это не спасало оккупантов от прилетов по упомянутому объекту.

Кроме того, возле станции, партизаны обнаружили ремонтную базу, а также место стоянки военной техники в населенном пункте Новостепное.

Деятельность партизан "АТЕШ" в Крыму

Агенты партизанского движения постоянно следят и проводят вылазки на объекты российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Недавно партизаны "АТЕШ" разведали склады боеприпасов Черноморского флота РФ, расположенные в Сакском районе Крыма.

Также партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. В данный момент происходит усиление воинской части и проводится маскировка объекта.

Кроме того, партизаны зафиксировали корабли в Новороссийске, из которых РФ обстреливает Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.