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Партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков в Крыму

Фото: вблизи аэродрома Джанкоя обнаружена радиолокационная станция "Противник-ГЕ" (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские партизаны обнаружили радиолокационную станцию "Противник-ГЕ", которая расположена на юго-запад от аэродрома временно оккупированного Джанкоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Станция обнаруживает воздушные цели и передает информацию на противовоздушную оборону, которая прикрывает аэродром. Координаты расположения станции: 45.6934554, 34.3966575.

Партизаны "АТЕШ" отмечают, что ранее это не спасало оккупантов от прилетов по упомянутому объекту.

Кроме того, возле станции, партизаны обнаружили ремонтную базу, а также место стоянки военной техники в населенном пункте Новостепное.

Деятельность партизан "АТЕШ" в Крыму

Агенты партизанского движения постоянно следят и проводят вылазки на объекты российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Недавно партизаны "АТЕШ" разведали склады боеприпасов Черноморского флота РФ, расположенные в Сакском районе Крыма.

Также партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. В данный момент происходит усиление воинской части и проводится маскировка объекта.

Кроме того, партизаны зафиксировали корабли в Новороссийске, из которых РФ обстреливает Украину.

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