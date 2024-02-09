Партизаны разведали склады боеприпасов Черноморского флота РФ в Крыму (фото)
Партизаны разведали склады боеприпасов Черноморского флота РФ. Они расположены в Сакском районе Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
Так, партизаны убедились, что противник рассредотачивает скопление боеприпасов, а так же стали свидетелями погрузки ящиков с боекомплектом для их дальнейшей транспортировки в воинские части.
"Наши агенты провели разведку складов боеприпасов 758 центра материально-технического обеспечения ЧФ рф возле н.п. Наумовка Сакского района", - говорится в сообщении.
Кроме того, агенты "Атеш" выяснили, что территория складов большая и хорошо охраняемая, по всему периметру ходят патрули, так же стоят вышки с часовыми.
"Вероятно, здесь хранятся боеприпасы к артиллерийскому, ракетному и минно-торпедному вооружению, которое используется на военных суднах оккупантов", - добавили партизаны.
Ситуация в Крыму
Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты оккупантов в Крыму. Так, ранее партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.
Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.
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