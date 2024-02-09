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Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера: о чем говорили

Киев, Пятница 09 февраля 2024 20:05
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Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера: о чем говорили Фото: Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на встрече с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Брейером в Киеве 9 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, во время встречи генерал-полковник проинформировал немецкого коллегу о ситуации на передовой и поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинской армии.

Стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.

"Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени", - подчеркнул Умеров.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Стоит отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

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Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Бундесвер Рустем Умеров
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