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Партизаны провели разведку возле инженерного завода в Бахчисарайском районе: что обнаружили

Крым, Пятница 17 мая 2024 16:40
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Партизаны провели разведку возле инженерного завода в Бахчисарайском районе: что обнаружили Фото: разведка возле инженерного завода РФ в Бахчисарайском районе (t me atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны получили новые данные о работе инженерного состава Черноморского флота РФ в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

В сообщении отмечается, что выше Старого города, на плато Сувлу-Кая, располагается ключевой инженерный амбар Черноморского флота.

"Военная часть 63876 – это 758-й центр материально-технического обеспечения (758 ЦМТС), с адресом на улице Лесная, 3, а также дополнительное подразделение по адресу Лесная, 1. Хотя адреса отличаются, фактически это один большой складской комплекс", - информируют партизаны.

Агенты движения сопротивления зафиксировали активное использование РЭБ для подавления связи в этом районе, "что указывает на важность этого объекта для вражеских операций".

Партизаны в Крыму

Партизаны, активно действующие в Крыму, следят за техникой россиян и их перемещением. Именно благодаря деятельности партизан в Крыму удалось нанести ряд ударов по стратегическим объектам россиян.

В частности, недавно партизаны провели разведку недалеко от Гвардейского и обнаружили там технику россиян.

Также агенты движения сопротивления проинформировали о разведке в Севастопольской бухте.

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