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Партизаны обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса в Симферополе

Иллюстративное фото: партизаны обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса в Симферополе (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Партизаны провели разведку и обнаружили штаб 22-го армейского корпуса (войсковая часть 73954, Симферополь).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводятся маскировки объекта.

Военный объект расположен на улице Екатерининская 23. Координаты: 44.953825, 34.094937.

 

Отмечается, что территория хорошо охраняется военными, там постоянно курсируют военные патрули, и все накрыто военными сетями. Заезд транспорта совершают не через КПП, а через задние ворота с противоположной стороны в/ч. Так же на территории можно заметить личный транспорт среднего сегмента и выше. Предположительно, штабного состава либо спецслужб РФ. 

"Мы делаем все, чтобы российская армия была разрушена. Для этого мы проводим диверсии внутри российской армии, а так же ищем военные цели снаружи. Вся информация передается в нужные структуры", - добавляют в АТЕШ.

Ситуация в Крыму

Напомним, российские оккупанты обустраивают огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Недавно партизаны показали очередные фортификационные сооружения из обычных насыпов и небольших бетонных плит.

Ранее партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые вовсю строят россияне, боясь контранаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

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КримСимферополь