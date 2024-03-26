Партизаны обнаружили новое место базирования оккупантов в Запорожской области (фото, видео)

Партизаны обнаружили в Запорожской области место базирования российских окупантов. Захватчики в Розовском районе развернули инженерные и военно-логистические подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .

"Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь удалось обнаружить новое место базирования оккупантов в Розовском районе Запорожской области на территории сельхоз предприятия", - отмечают партизаны.

Отмечается, что на данном участке размещаются инженерные подразделения и подразделения, отвечающие за военную логистику, которую в дальнейшем оккупанты отправляют "на ноль".

"Хотя после фиксации можно наверняка говорить "размещались", - отмечают в "АТЕШ".

Движение сопротивления отметило, что вся информация "была передана по назначению".