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Партизаны обнаружили новое место базирования оккупантов в Запорожской области (фото, видео)

Мариуполь, Вторник 26 марта 2024 10:25
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Партизаны обнаружили новое место базирования оккупантов в Запорожской области (фото, видео) Фото: партизаны нашли новое место базирования оккупантов (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны обнаружили в Запорожской области место базирования российских окупантов. Захватчики в Розовском районе развернули инженерные и военно-логистические подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь удалось обнаружить новое место базирования оккупантов в Розовском районе Запорожской области на территории сельхоз предприятия", - отмечают партизаны.

Отмечается, что на данном участке размещаются инженерные подразделения и подразделения, отвечающие за военную логистику, которую в дальнейшем оккупанты отправляют "на ноль".

"Хотя после фиксации можно наверняка говорить "размещались", - отмечают в "АТЕШ".

Движение сопротивления отметило, что вся информация "была передана по назначению".

Ситуация в оккупированной части Запорожской области

Напомним, часть Запорожской области находится в российской оккупации. Захватчики активно используют город как логистический центр для отправки вооружения и технических мощностей в "горячие точки" на линии фронта.

Впрочем, на территории активно действуют украинские партизаны, систематически разведывающие обстановку в захваченной части области и наносящие оккупантам поражений.

Следует заметить, что на оккупированных территориях Запорожской области россияне заставляют таксистов доносить на людей с проукраинскими взглядами.

Кроме того, на части захваченной территории города кафиры будут усиливать контроль над людьми в интернете.

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