Партизаны обнаружили новое место базирования оккупантов в Запорожской области (фото, видео)
Партизаны обнаружили в Запорожской области место базирования российских окупантов. Захватчики в Розовском районе развернули инженерные и военно-логистические подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".
"Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь удалось обнаружить новое место базирования оккупантов в Розовском районе Запорожской области на территории сельхоз предприятия", - отмечают партизаны.
Отмечается, что на данном участке размещаются инженерные подразделения и подразделения, отвечающие за военную логистику, которую в дальнейшем оккупанты отправляют "на ноль".
"Хотя после фиксации можно наверняка говорить "размещались", - отмечают в "АТЕШ".
Движение сопротивления отметило, что вся информация "была передана по назначению".
Ситуация в оккупированной части Запорожской области
Напомним, часть Запорожской области находится в российской оккупации. Захватчики активно используют город как логистический центр для отправки вооружения и технических мощностей в "горячие точки" на линии фронта.
Впрочем, на территории активно действуют украинские партизаны, систематически разведывающие обстановку в захваченной части области и наносящие оккупантам поражений.
Следует заметить, что на оккупированных территориях Запорожской области россияне заставляют таксистов доносить на людей с проукраинскими взглядами.
Кроме того, на части захваченной территории города кафиры будут усиливать контроль над людьми в интернете.
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