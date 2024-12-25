"Потенциальные диверсанты": россияне пытаются запретить в оккупации праздновать Рождество
Россияне на временно оккупированных территориях Украины пытаются подавить празднование Рождества по новоюлианскому календарю, которое отмечается 24 и 25 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
Партизаны рассказали, что коллаборационисты на предприятиях собирают информацию о людях, которые придерживаются этой традиции, и передают данные в ФСБ. Людей, которые придерживаются украинских традиций, считают "потенциальными диверсантами".
Также отмечается, что празднование Рождества с 24 на 25 декабря оккупанты воспринимают как проявление украинской идентичности и "угрозу" для себя.
Кроме этого, оккупанты стремятся подавить любые культурные традиции, связанные с украинской церковью и народом.
"Однако попытки искоренить украинскую культуру обречены на провал", - отметили партизаны.
Празднование Рождества
С переходом Православной Церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь традиционные даты церковных праздников в Украине претерпели изменения. Отныне Рождество Христово официально отмечается 25 декабря. Исторически в Украине также было принято праздновать Рождество именно в эту дату.
Переход на новоюлианский календарь стал результатом социальных изменений и запроса общества. Если раньше юлианский календарь воспринимался как часть древней украинской традиции, то сейчас его все чаще связывают с русской церковной культурой.
В мае 2023 года Архиерейский Собор ПЦУ принял решение перейти на новоюлианский календарь. Он точнее согласован с астрономическими явлениями, чем григорианский, и лишен недостатков юлианского.
По новоюлианскому календарю Рождество Христово в 2024 году приходится на среду, 25 декабря. Сочельник, соответственно, был во вторник, 24 декабря.
Подробнее о новых датах религиозных праздников - в материале РБК-Украина.
Ранее в ПЦУ рассказали, как "вычислили" календарную дату Рождества Христова.
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