Партизаны разведали один из штабов россиян в санатории в Крыму (видео)

Россияне обустроили свой штаб в одном из санаториев в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Там находится большое количество вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

Партизаны обнаружили новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе на улице Морская. На территории санатория зафиксировано множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленная охрана.

"Нашим агентам удалось добыть множество ценной информации. Сейчас устанавливается точное военное подразделение, размещенное на этом объекте", - пишут в "АТЕШ".

В движении отметили, что россияне цинично прикрываются гражданскими и размещают свои объекты в курортной зоне, которая окружена санаториями и жилыми домами. Это не только угрожает безопасности местных жителей, а и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Удар по аэродрому "Саки"

Напомним, 26 июля прошлого года в результате атаки в Крыму произошел пожар на военном аэродроме "Саки". Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили поражение аэродрома.

Известно, что россияне использовали его для контроля воздушного пространства, акватории Черного моря и нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.