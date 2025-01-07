Партизаны разведали один из штабов россиян в санатории в Крыму (видео)
Россияне обустроили свой штаб в одном из санаториев в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Там находится большое количество вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
Партизаны обнаружили новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе на улице Морская. На территории санатория зафиксировано множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленная охрана.
"Нашим агентам удалось добыть множество ценной информации. Сейчас устанавливается точное военное подразделение, размещенное на этом объекте", - пишут в "АТЕШ".
В движении отметили, что россияне цинично прикрываются гражданскими и размещают свои объекты в курортной зоне, которая окружена санаториями и жилыми домами. Это не только угрожает безопасности местных жителей, а и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.
Удар по аэродрому "Саки"
Напомним, 26 июля прошлого года в результате атаки в Крыму произошел пожар на военном аэродроме "Саки". Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили поражение аэродрома.
Известно, что россияне использовали его для контроля воздушного пространства, акватории Черного моря и нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.
Как рассказывал Telegram-канал Astra, во время удара по аэродрому могла быть уничтожена российская радиолокационная станция.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.