Партизаны разведали вражескую базу ПВО на мысе Фиолент в Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

В ходе разведки агенты определили структуру и порядок работы воинской части. На территории были замечены различные комплексы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, а также зафиксирована выгрузка установок радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

"Благодаря собранным данным, мы теперь знаем, как и где размещаются системы противовоздушной защиты в Севастополе. Эта информация имеет ключевое значение для планирования наших дальнейших действий", - говорится в сообщении.

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)