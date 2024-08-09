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Партизаны разведали вражескую базу ПВО на мысе Фиолент в Крыму

Севастополь, Крым, Пятница 09 августа 2024 23:50
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Партизаны разведали вражескую базу ПВО на мысе Фиолент в Крыму Фото: партизаны разведали систему воздушной обороны Севастополя (doblest.club)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские партизаны разведали военную базу воздушной обороны временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

В ходе разведки агенты определили структуру и порядок работы воинской части. На территории были замечены различные комплексы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, а также зафиксирована выгрузка установок радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

"Благодаря собранным данным, мы теперь знаем, как и где размещаются системы противовоздушной защиты в Севастополе. Эта информация имеет ключевое значение для планирования наших дальнейших действий", - говорится в сообщении.

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Ситуация в оккупированном Крыму

На днях партизаны "АТЕШ" зафиксировали переброску российских систем ПВО в район Крымского моста.

Также россияне активно размещают посты наблюдения на побережье временно оккупированного Севастополя.

Кроме того, партизаны обнаружили остатки скрытых российских кораблей в оккупированном Севастополе. Их координаты переданы ВСУ для нанесения воздушных ударов.

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