Партизаны разведали нефтебазу РФ возле Орла, поставляющую топливо на два направления (фото)

"Наши агенты завершили разведку ключевой нефтебазы в районе Орла - важного логистического узла в системе снабжения оккупационных войск", - рассказали в "Атэш".

Как отметили партизаны, через этот объект проходит до 40% топлива для вражеских группировок на Харьковском и Курском направлениях.

По информации агентов, оккупанты пытаются защитить объект, натягивая специальные сети против дронов над резервуарами.

"Но эти меры предосторожности бесполезны - мы уже получили точные координаты всех ключевых объектов и схемы их расположения", - подчеркнули в движении.

Объект охраняется несколькими кольцами безопасности, включая патрули и сотрудников ФСБ, но, по словам источников "АТЕШ", эта система уязвима.

В сети заявляют, что имеют информаторов как по периметру, так и внутри служб объекта - в частности данные о графиках поставок, уязвимых местах и режиме работы охраны.

Вся собранная информация, сообщают в "АТЕШ", передана Силам обороны Украины. В сети подчеркнули, что каждый такой логистический узел является потенциальной целью для точечных ударов.

Партизаны разведали нефтебазу РФ возле Орла (t.me/atesh_ua)