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Партизаны разведали Институт ядерной энергетики РФ в Крыму: что удалось найти (фото)

Фото: партизаны разведали Института ядерной энергетики РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны разведали Институт ядерной энергетики РФ в Крыму. Там удалось обнаружить ядерный реактор, правда, обучающий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

 


 

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили остров Крым в 2014 году. После этого россияне обустроили в Крыму большое количество военных объектов, складов и воинских частей, в том числе связанных с ядерной энергетикой.

К примеру, недавно на дорогах временно оккупированного Крыма заметили автомобили 12-го управления Главного управления Минобороны России, отвечающего за ядерные боеприпасы.

Кроме того, еще в июле ГУР сообщало, что российские оккупанты осуществили частичное восстановление советского склада ядерного оружия "Феодосия-13" в оккупированном Крыму.

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