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Партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ в Криму: що вдалося знайти (фото)

Фото: партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ в Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ у Криму. Там виявити ядерний реактор, щоправда, навчальний.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

 

 

Ситуація у Криму

Російські війська захопили острів Крим у 2014 році. Після цього росіяни облаштували в Криму велику кількість військових об'єктів, складів та військових частин, у тому числі пов'язаних із ядерною енергетикою.

Наприклад, нещодавно на дорогах тимчасово окупованого Криму помітили автомобілі 12-го управління Головного управління Міноборони Росії, яке відповідає за ядерні боєприпаси.

Крім того, ще в липні ГУР повідомляло, що російські окупанти здійснили часткове відновлення радянського складу ядерної зброї "Феодосія-13" в окупованому Криму.

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