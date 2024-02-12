Партизаны разведали часть бригады в Зайбакалье, которая воюет против Украины

Партизаны движения "АТЕШ" провели разведку воинской части 06705 в Забайкальском крае, военные которой участвуют в боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал движения.

Агенты провели разведку 36-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцируется в городе Борзя Забайкальского края. Собрана информация о роде и количестве техники в бригаде и маршрутах ее передвижения.

В "АТЕШ" отметили, что эта бригада активно участвует в боевых действиях на территории Украины. В начале полномасштабного вторжения один из батальонов этой бригады понес очень большие потери - около 60% личного состава.

Деятельность партизан "АТЕШ" в тылу врага

На днях украинские партизаны обнаружили радиолокационную станцию "Противник-ГЭ", расположенную к юго-западу от аэродрома временно оккупированного Джанкоя в Крыму.

Также партизаны нашли место, где оккупанты прячут технику во временно захваченной Горловке Донецкой области. Также удалось засечь ее перемещение.

Кроме того, партизаны установили координаты расположения ПВО С-400 в Москве.

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