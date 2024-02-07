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Партизаны обнаружили место размещения техники оккупантов в Горловке (видео)

Горловка, Среда 07 февраля 2024 10:59
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Партизаны обнаружили место размещения техники оккупантов в Горловке (видео) Фото: партизаны обнаружили место размещения техники оккупантов в Горловке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли место, где оккупанты прячут технику во временно захваченной Горловке Донецкой области. Кроме того, им удалось засечь ее перемещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты смогли зафиксировать перемещение техники оккупантов, в том числе и танков в Горловке", - говорится в сообщении.

Также в "Атеш" признались, что знают место, где базируется эта техника и координаты места передали Силам обороны Украины.

Ситуация в Горловке

Горловка - город в Донецкой области, который был оккупирован боевиками так называемой "ДНР" весной 2014 года. Отметим, что это не первые успехи партизан в Горловке. Так, ранее партизаны во временно оккупированной Горловке обнаружили место дислокации группы россиян. Они скрывались в местном профилактории.

Кроме того, в октябре 2023 года был разрушен важный для россиян мост на трассе между оккупированными Горловкой и Ясиноватой Донецкой области. Позже, в начале декабря 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что в пределах Горловки Донецкой области ВСУ отбили у оккупантов один из терриконов. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

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Горловка Донецкая область
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