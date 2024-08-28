Партизаны провели серию диверсий на новой железнодорожной ветке оккупантов на юге Украины

"В случае разрушения Крымского моста, который произойдет совсем скоро, (железнодорожная ветка - ред.) станет самым эффективным способом доставки военной техники и боеприпасов на южный отрезок фронта", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, поджоги релейных ящиков влекут за собой сбои в работе сигнализации, систем управления, что приводит к задержкам, остановке или замедлению движения поездов с военными грузами.

"Мы целенаправленно продолжаем наносить удары по логистике оккупационных войск и всеми силами нарушаем их планы", - подчеркивают в "АТЕШ".