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Партизаны провели серию диверсий на новой железнодорожной ветке оккупантов на юге Украины

Фото: (t.me/atesh_ru)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны совершили диверсии на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для ВС РФ на юге Украины. Данная ветка соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем через Бердянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"В случае разрушения Крымского моста, который произойдет совсем скоро, (железнодорожная ветка - ред.) станет самым эффективным способом доставки военной техники и боеприпасов на южный отрезок фронта", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, поджоги релейных ящиков влекут за собой сбои в работе сигнализации, систем управления, что приводит к задержкам, остановке или замедлению движения поездов с военными грузами.

"Мы целенаправленно продолжаем наносить удары по логистике оккупационных войск и всеми силами нарушаем их планы", - подчеркивают в "АТЕШ".

Деятельность партизан в Крыму

Напомним, недавно партизаны сообщали о том, что российские военные установили мешки с песком в течение всей набережной в Евпатории.

Кроме того, россияне выстраивают систему защиты казачьей бухты в Севастополе от воздушных атак ВСУ.

Накануне партизаны обнаружили технику россиян во временно оккупированной Евпатории. Агентам движения сопротивления удалось указать точные координаты расположения оккупантов.

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МариупольРостов-на-ДонупартизаныВойна России против Украины