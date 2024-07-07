Партизаны провели разведку завода в Тюмени, где собирают бомбардировщики РФ

Разведка партизанами заводов в России

Пертизаны не впервые проводят разведку вблизи заводов, расположенных в России. Например, в ноябре прошлого года партизанам удалось разведать новый ракетный завод, расположенный в Москве, в спальном районе Некрасовка, в индустриальном парке "Руднево".

А уже в январе 2024 года партизаны разведали территорию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Это одно из самых крупных предприятий российского оборонппрома, занимающееся производством ракет.

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