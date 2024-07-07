Партизани провели розвідку заводу у Тюмені, де збирають бомбардувальники РФ

Розвідка партизанами заводів у Росії

Пертизани не вперше проводять розвідку поблизу заводів, розташованих у Росії. Наприклад, у листопаді минулого року партизанам вдалося розвідати новий ракетний завод, розташований у Москві, у спальному районі Некрасівка, в індустріальному парку "Руднево".

А вже у січні 2024 року партизани розвідали територію корпорації "Тактичне ракетне озброєння" у Московській області. Це одне з найбільших підприємств російського оборонпрому, що займається виробництвом ракет.

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