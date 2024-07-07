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Партизани провели розвідку заводу у Тюмені, де збирають бомбардувальники РФ

Фото: партизани провели розвідку заводу у Тюмені (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку заводу у Тюмені (Росія). Там виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наш агент зібрав дані про завод "Тюменські моторобудівники", ключове підприємство в російській військовій авіаційній промисловості", - йдеться в повідомленні.

Завод, за даними партизанів, бере участь у розробці та виробництві військових гелікоптерів і літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники та транспортні літаки.

"На підприємстві критичні проблеми у спробах налагодити виробництво газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам", - зазначають в "АТЕШ".

 

 

Розвідка партизанами заводів у Росії

Пертизани не вперше проводять розвідку поблизу заводів, розташованих у Росії. Наприклад, у листопаді минулого року партизанам вдалося розвідати новий ракетний завод, розташований у Москві, у спальному районі Некрасівка, в індустріальному парку "Руднево".

А вже у січні 2024 року партизани розвідали територію корпорації "Тактичне ракетне озброєння" у Московській області. Це одне з найбільших підприємств російського оборонпрому, що займається виробництвом ракет.

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