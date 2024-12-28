Партизаны провели разведку завода в Брянске, который уже атаковали ВСУ

Партизаны разведали завод "Кремний ЭЛ" в Брянске. Он обеспечивает электроникой российские ракеты и истребители и уже был атакован ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент успешно провел разведку территории завода "Кремний ЭЛ" в Брянске - одного из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России", - говорится в сообщении.
Завод производит широкий ассортимент военных микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения.
Эти компоненты применяются в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитно-ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике самолетов "МиГ" и Су.
Партизаны провели разведку завода "Кремний ЭЛ" в Брянске (t.me/atesh_ua)
Более 90% продукции завода направляется на нужды оборонно-промышленного комплекса, что подчеркивает его критическое значение для армии РФ.
В октябре 2024 года завод "Кремний Эл" уже подвергался атаке беспилотников. Тогда атака привела повреждению производственных мощностей и нарушению энергоснабжения. Позже руководство завода заявило об остановке работы после атаки дронов.
Кроме того, в июне в Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл". Также под удар попала и военная часть.
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