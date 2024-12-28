Партизани провели розвідку заводу в Брянську, який вже атакували ЗСУ

"Агент успішно провів розвідку території заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську - одного з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про завод "Кремній ЕЛ"

Завод виробляє широкий асортимент військових мікросхем і компонентів, які використовуються в стратегічно важливих системах озброєння.

Ці компоненти застосовуються в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітно-ракетних системах С-300 і С-400, а також у бортовій електроніці літаків "МіГ" і Су.

Партизани провели розвідку заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську (t.me/atesh_ua)

Понад 90% продукції заводу спрямовується на потреби оборонно-промислового комплексу, що підкреслює його критичне значення для армії РФ.