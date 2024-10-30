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Партизаны провели разведку важного командного пункта РФ в Донецкой области (фото)

Фото: партизаны провели разведку важного командного пункта РФ в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны пробрались на командный пункт 37-й бригады ВС РФ. Офицеры этой бригады занимаются управлением боев в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент из числа российских военнослужащих сумел проникнуть на один из командных пунктов (КП) 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным партизан, на этом КП сосредоточено множество офицеров, которые организуют управление боем на одном из участков в Донецкой области.

"Агент сумел собрать значительный объем данных о расположении личного состава, техники и складов противника, часть из которых уже была успешно уничтожена. Это ослабило возможности оккупационных войск к ведению наступательных действий на одном из направлений", - говорят в "АТЕШ".

 

Что известно о 37-й бригаде РФ?

Бригада оккупантов входит в состав группировки войск "Восток". Эта группировка сейчас ведет активное наступление на юго-востоке Украины. Именно эта бригада, состоящая в большинстве своем из оккупантов из Бурятии, совершала множество военных преступлений в Киевской области. 
 

Разведка партизан в Донецкой области

Партизаны не впервые проводят разведку на позициях оккупантов в Донецкой области. Часто им в этом помогают агенты из числа российских войск.

Например, в сентябре в Донецкой области партизаны нашли крупный склад со снарядами РФ. Артиллерия свозилась туда грузовиками несколько дней. Склад был расположен в селе Берестовое.

Кроме того, партизаны провели разведку базы РФ в селе Ялынское Донецкой области. Несмотря на тщательную маскировку оккупантов, ее все же удалось выявить.

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