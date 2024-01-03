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Партизаны провели разведку на машиностроительном заводе под Москвой

Фото: партизаны получили доступ к Мытищинскому машиностроительному заводу в России (t.me/atesh_ru)
Автор: Владимир Костырин

Представители Сил сопротивления получили информацию о производстве различных видов запчастей для боевой техники на российском Мытищинском машиностроительном заводе, расположенном в Московской области. Подпольщики передали данные украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш".

В публикации отмечается, что у них есть агент на этом заводе, который "систематически информирует" о производстве.

"Стоит отметить, что АО "ММЗ" производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники, а в военное время, дополнительно создает разные виды запчастей для боевой техники", - говорится в сообщении.

Также в движении добавили, что с 19 мая 2023 года данное предприятие попало под блокирующие санкции со стороны США за связь с активизацией усилий России по разработке оружия и связанных с ним систем.

Партизаны указали координаты Мытищинского машиностроительного завода: 55.911153, 37.765389

"АТЕШ не перестает вести разведку объектов, с помощью которых оккупанты могут сохранить свою боеспособность. Мы рекомендуем Силам Обороны Украины нанести удар по указанному заводу. Обстрел украинских городов и гибель мирных жителей должны быть отомщены!" - отмечается в публикации.

 

Партизанское движение "Атеш" проникло на Мытищинский машиностроительный завод под Москвой (фото: t.me/atesh_ru)

Деятельность украинских партизан на территории РФ

Ранее сообщалось, что украинские подпольщики и представители Сил сопротивления зафиксировали на Мичуринском заводе авиационной и ракетной техники в Тамбовской области склады с готовым оборудованием.

До этого агенты подпольщиков получили доступ к тайным документам Дубненского машиностроительного завода (Московская область, РФ). Они узнали о проблемах с производством крылатых ракет Х-32.

Ранее партизаны проникли на территорию базы 107-го специального моторизованного полка в Москве, где обнаружили слабые места в охране объекта, а также представители подполья проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде в РФ и показали фото истребителей.

 

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