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Партизаны провели разведку комплексов РЭБ РФ в районе мыса Фиолент в Крыму (фото)

Крым, Суббота 25 мая 2024 12:27
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Партизаны провели разведку комплексов РЭБ РФ в районе мыса Фиолент в Крыму (фото) Фото: "Атеш" разведал средства РЭБ РФ в районе мыса Фиолент (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку места дислокации военных объектов в районе мыса Фиолент (Крым).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"В ходе разведки было замечено место дислокации вышек радиорелейной связи, на которых фиксируется развертывания комплексов РЭБ. Вероятнее всего, это оборудование 475-го отдельного Центра РЭБ Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.

По имеющееся информации, эта точка также является местом боевого дежурства зенитного ракетного комплекса С-400.

Ситуация в Крыму

Отметим, что партизаны "Атеш" постоянно следят за ситуацией в Крыму и передают локации важнх объектов оккупантов Силам обороны Украины.

Например, днем ранее сообщалось, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов. По данным партизан, под атакой оказалась военная часть № 28735, являющаяся важным пунктом связи и управления россиян в Крыму.

Напомним, мыс Фиолент расположен в 15 километрах от центра Севастополя в сторону Ялты. Здесь берет свое начало Главная (Южная) гряда Крымских гор, которая заканчивается мысом Ильи возле Феодосии.

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