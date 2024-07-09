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Партизаны провели диверсию на ростовской железной дороге

Фото: в России партизаны провели диверсию на железной дороге в Ростовской области (mchs.gov.ru)
Автор: Владимир Костырин

В российской Ростовской области представители украинского подполья устроили диверсию. Партизаны сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали в регионе, связывающей РФ и оккупированную часть Донецкой области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымско-татарского движения сопротивления "АТЕШ".

В публикации партизан отмечается, что их агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону - Мариуполь, расположенный возле населенного пункта Шахты.

"Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая РФ и Донецкую область Украины, соответственно активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.", - рассказали представители подполья.

Также в "АТЕШ" уточнили координаты: 47.679981, 40.186874, и обнародовали кадры данной диверсии.

Партизаны подчеркнули, что продолжают борьбу с оккупантами "всеми силами" и анонсировали увеличение количества диверсий "с каждым днем".

"Военнослужащим РФ не стоит расслабляться ни на минуту, наша месть за ваши преступные действия будет страшной", - добавили в "АТЕШ".

Не первая акция партизан в Ростовской области

Напомним, перед этим партизаны устроили диверсию на железной дороге, которая связывает Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области, в двадцатых числах июня.

Подпольщики тогда отмечали, что эта ж/д ветвь играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.

Кроме того, ранее сообщалось, что в середине июня агенты "АТЕШ" провели диверсию на железнодорожном узле недалеко от Смоленска в России.

А также перед этим провели диверсионную работу в одном из н.п. Смоленска - там был уничтожен телекоммуникационный шкаф башни связи.

Ранее также сообщалось, что в марте представители подполья провели диверсию в Московской области на железнодорожном объекте.

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