Партизаны провели диверсию на ростовской железной дороге

В публикации партизан отмечается, что их агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону - Мариуполь, расположенный возле населенного пункта Шахты.

"Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая РФ и Донецкую область Украины, соответственно активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.", - рассказали представители подполья.

Также в "АТЕШ" уточнили координаты: 47.679981, 40.186874, и обнародовали кадры данной диверсии.

Партизаны подчеркнули, что продолжают борьбу с оккупантами "всеми силами" и анонсировали увеличение количества диверсий "с каждым днем".

"Военнослужащим РФ не стоит расслабляться ни на минуту, наша месть за ваши преступные действия будет страшной", - добавили в "АТЕШ".

Не первая акция партизан в Ростовской области

Напомним, перед этим партизаны устроили диверсию на железной дороге, которая связывает Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области, в двадцатых числах июня.

Подпольщики тогда отмечали, что эта ж/д ветвь играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.