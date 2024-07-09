Партизаны провели диверсию на ростовской железной дороге

В российской Ростовской области представители украинского подполья устроили диверсию. Партизаны сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали в регионе, связывающей РФ и оккупированную часть Донецкой области Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымско-татарского движения сопротивления "АТЕШ".
В публикации партизан отмечается, что их агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону - Мариуполь, расположенный возле населенного пункта Шахты.
"Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая РФ и Донецкую область Украины, соответственно активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.", - рассказали представители подполья.
Также в "АТЕШ" уточнили координаты: 47.679981, 40.186874, и обнародовали кадры данной диверсии.
Партизаны подчеркнули, что продолжают борьбу с оккупантами "всеми силами" и анонсировали увеличение количества диверсий "с каждым днем".
"Военнослужащим РФ не стоит расслабляться ни на минуту, наша месть за ваши преступные действия будет страшной", - добавили в "АТЕШ".
Напомним, перед этим партизаны устроили диверсию на железной дороге, которая связывает Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области, в двадцатых числах июня.
Подпольщики тогда отмечали, что эта ж/д ветвь играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.
Кроме того, ранее сообщалось, что в середине июня агенты "АТЕШ" провели диверсию на железнодорожном узле недалеко от Смоленска в России.
А также перед этим провели диверсионную работу в одном из н.п. Смоленска - там был уничтожен телекоммуникационный шкаф башни связи.
Ранее также сообщалось, что в марте представители подполья провели диверсию в Московской области на железнодорожном объекте.
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