ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны провели диверсию в Смоленске, ослабив российскую ПВО (фото)

Четверг 23 мая 2024 06:45
UA EN RU
Партизаны провели диверсию в Смоленске, ослабив российскую ПВО (фото) Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны провели диверсионную работу в одном из населенных пунктов Смоленска в России. Там был уничтожен телекоммуникационный шкаф башни связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным партизан, связь была уничтожена в населенном пункте Станички возле Смоленска.

В результате повреждения оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, размещенные на этой башне.

В результате действий партизан в регионе возможны нарушения устойчивости системы военного управления. Кроме того, из-за исчезновения связи там ослабнет система ПВО. Это позволит более эффективно наносить удар по военным объектам Московского военного округа.

"Ожидаем неизвестных БПЛА в области", - написали партизаны.

Партизаны провели диверсию в Смоленске, ослабив российскую ПВО (фото)

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные лишаются премий за неспособность отразить воздушные атаки Сил обороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Смоленск партизаны Война в Украине
NEWS
Путин, несмотря на неудачу, продолжит убеждать Запад бросить Украину и разрешить ее уничтожить, - ISW
Путин, несмотря на неудачу, продолжит убеждать Запад бросить Украину и разрешить ее уничтожить, - ISW
DAILY
Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией